اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو إثر تسريب معلومات أمنية حساسة

كشفت القناة /13/ العبرية عن اعتقال أشخاص بمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

في المقابل، قال ديوان نتنياهو إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري.

لكن ديوان نتنياهو أكد لاحقا أنه لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي موظف من ديوان رئيس الوزراء بخصوص قضية التسريبات.

من جهتها قالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية إن تحقيقات تجري بشأن احتمال تلقي مسربي المعلومات الأمنية أوامر من مسؤولين أعلى منهم مرتبة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة /هآرتس/، الجمعة، تفاصيل فضيحة أمنية لنتنياهو، تتعلق بتعيين متحدث باسمه شارك في جلسات أمنية حساسة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الفضيحة الأمنية الجديدة لرئيس الوزراء تتعلق بتعيين متحدث باسم نتنياهو دون إشراف أمني.

وأوضحت أن المتحدث، الذي لم تكشف عن اسمه، شارك في جلسات أمنية حساسة.

وذكرت أن المتحدث باسم نتنياهو سرّب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.