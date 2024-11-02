المقاومة الاسلامية تضرب غليلوت والكريوت ومستوطنات الشمال

تدخل الحرب الاسرائيلية على لبنان يومها الواحد الأربعين ويواصل مجاهدو المقاومة الاسلامية تصديهم لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، في إطار معركة أولي البأس، وتواصل المقاومة عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

المقاومة الاسلامية، واصلت مواجهتها مع قوات العدو الاسراىيلي عند أطراف بلدة الخيام، حيث اختار جيش العدو الاسرائيلي مهاجمة الخيام من شرقها متجنبا المرور في سهل الخيام خشية تعرض دباباته الى التدمير كما حصل معه في العام 2006 عندما أرد الوصول الى الخيام من الجهة الغربية للبلدة.

وفي السياق، استهدفت المقاومة تجمعا لقوّات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصلية صاروخية نوعيّة، كما استهدف المقاومون تجمعا لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام، بِصلية صاروخية كبيرة. ‏وتجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة مارون الراس وتجمعاً آخر في مستوطنة المالكية وتجمعاً آخر في مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصلية صاروخية.

واستهدف المجاهدون ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

وضمن استهداف الخطوط الخلفية المساندة للتقدم البري، استهدفت مستوطنو كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية ( طائرة من دون طيّار) أصابت هدفها بدقة.‏

وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‌‏‌‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت ، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية. وشنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة. ‌‏‌‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله” استهدفت المقاومة الإسلامية مرتين قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم هجومًا جويًّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار رامات ديفيد وأصابت أهدافها بدقة.

و شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ‌‏قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة.

وفي اطار التحذير الذي وجهتهه للمستوطنين في مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرات شاعل ودلتون ويسود هامعلاه بصلية صاروخية.

كما قصفت المقاومة الإسلامية مستوطنتي معالوت ترشيحا وكريات شمونة، ومستعمرة بار يوحاي (الصفصاف) ومستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصليات صاروخية.

وقصفت المقاومة الكريوت شمال مدينة حيفا ومدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

وتأتي عمليات المقاومة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وأصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 01-11-2024، 7 بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 04:30 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِصلية صاروخية كبيرة.

2- الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

3- الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

4- الساعة 18:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

5- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية نوعيّة.

6- الساعة 22:00 استهداف مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.‏

7- الساعة 22:15 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة.‏

المصدر: الاعلام الحربي

قناة المنار