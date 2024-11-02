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حزب الله ينفي رواية قناة الحدث حول عملية البترون

الحدث
الحدث

الرسالة نت

أصدر حزب الله اللبناني، بيانا في تعقيب منه على ما أوردته قناة "الحدث" من تفاصيل تتعلق بعملية "البترون" والتي اختطف فيها شخص لبناني بعملية إنزال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في شمال لبنان.

وقال حزب الله إن "قناة الحدث دأبت على نشر أخبار تنسبها إلى مصدر في حزب الله لا سيما فيما يتعلق اليوم بالاعتداء الصهيوني في منطقة البترون".

وأضاف البيان: "سياستنا واضحة تماما سبق أن شرحناها وأكدنا عليها في بيانات سابقة، أنه لا توجد مصادر في حزب الله أو مصادر مقربة من حزب الله، فضلا أن تعطي هذه المصادر المزعومة معلومات إلى قناة الحدث وشقيقاتها المنخرطين بشكل سافر ومعادي في آلة الدعاية الصهيونية ضد مقاومتنا وشعبنا اللبناني".

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر قالت إنها مقربة من حزب الله، أن الشخص الذي استهدف بالإنزال هو المسؤول بالحزب عماد أمهز.

رابط مختصر
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#مقاومة #حزب_الله #عملية_البترون

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