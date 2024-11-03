اليونسيف : الاحتلال قتل وأصاب أكثر من 400 طفل يوميًا في اقتحام جباليا

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل: شهدنا نهاية أسبوع دامية من الهجمات في شمال قطاع غزة، حيث وردت تقارير عن مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين، ويجب وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.
كما ونطلب من( إسرائيل) إجراء تحقيق فوري في ظروف الهجوم على أحد موظفينا
وكانت أفادت تقارير اليونسيف عن اقتحام شمال قطاع غزة منذ 28 يوما على التوالي، بأن الاحتلال قتل أكثر من 3500 طفل، وأصاب أكثر من 6800 طفل. هذا يعني مقتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميًا.
وأكدت اليونسيف في تقاريرها مجددا إن مخيمات اللاجئين وتجمعات النازحين داخلياً والمدنيين الذين يسكنونها جميعها محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. وعلى أطراف النزاع واجب احترامها وحمايتها من الهجوم.
وأضافت "إن هجمات بهذا الحجم على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان يمكن أن يكون لها آثار عشوائية وهي غير مقبولة على الإطلاق. يحظى اللاجئون والنازحون داخلياً بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. وعلى أطراف النزاع واجب حمايتهم من الهجوم، وللقد تحمل الأطفال الكثير بالفعل. إن قتل الأطفال وأسرهم يجب أن يتوقف.