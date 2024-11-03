اليونسيف : الاحتلال قتل وأصاب أكثر من 400 طفل يوميًا في اقتحام جباليا

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل: شهدنا نهاية أسبوع دامية من الهجمات في شمال قطاع غزة، حيث وردت تقارير عن مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين، ويجب وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.

كما ونطلب من( إسرائيل) إجراء تحقيق فوري في ظروف الهجوم على أحد موظفينا

وكانت أفادت تقارير اليونسيف عن اقتحام شمال قطاع غزة منذ 28 يوما على التوالي، بأن الاحتلال قتل أكثر من 3500 طفل، وأصاب أكثر من 6800 طفل. هذا يعني مقتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميًا.

وأكدت اليونسيف في تقاريرها مجددا إن مخيمات اللاجئين وتجمعات النازحين داخلياً والمدنيين الذين يسكنونها جميعها محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. وعلى أطراف النزاع واجب احترامها وحمايتها من الهجوم.

وأضافت "إن هجمات بهذا الحجم على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان يمكن أن يكون لها آثار عشوائية وهي غير مقبولة على الإطلاق. يحظى اللاجئون والنازحون داخلياً بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. وعلى أطراف النزاع واجب حمايتهم من الهجوم، وللقد تحمل الأطفال الكثير بالفعل. إن قتل الأطفال وأسرهم يجب أن يتوقف.