23 شهيدا منذ فجر اليوم والدفاع المدني ممنوع من العمل في شمال القطاع لليوم 12 على التوالي

وقالت مصادر طبية إن 23 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ولا زال الاحتلال يحاصر قطاع غزة لليوم 29 على التوالي ، وتشهد مناطق جباليا وبيت لاهيا أعنف الغارات حيث أعلن عن ارتقاء 16 شهيدا في المناطق الشمالية وحدها .

وناشدت وزارة الصحة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والاممية بضرورة ارسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها الى مستشفيات شمال غزة، وعلى وجه الخصوص مستشفى كمال عدوان، بالاضافة الى توفير سيارات اسعاف لنقل الجرحى والمرضى الى المستشفيات.

ويذكر أن الدفاع المدني معطل قسرا لليوم الثاني عشر على التوالي في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.