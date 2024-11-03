الصحة بغزة تناشد المنظمات الأممية بإرسال وفود طبية إلى مستشفيات شمال القطاع

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بضرورة "إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمال غزة، وعلى وجه الخصوص مستشفى كمال عدوان".

ودعت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إلى "توفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.