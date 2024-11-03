"اليونيسيف" تطالب بوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بغزة

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بضرورة وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وما تبقى من المرافق والبنية التحتية داخل قطاع غزة.

ودعت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، في بيان، حكومة الاحتلال لإجراء تحقيق فوري في ملابسات الهجوم الذي طال أحد موظفي المنظمة أمس السبت، في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إن نهاية الأسبوع الماضي شهدت تصاعدًا داميًا في الهجمات شمالي القطاع، حيث أفادت تقارير بأن 50 طفلًا في جباليا كانوا ضحايا لهذا التصاعد خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أن جميع سكان شمالي غزة، لاسيما الأطفال، يتعرضون لخطر الموت الوشيك، بسبب المرض، والمجاعة، والقصف المستمر.

والسبت، أصيبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بشمال غزة، فيروز محمود أبو وردة، إثر إلقاء قنبلة من طائرة "كواد كابتر" على سيارة تابعة للمنظمة في شمالي القطاع.