مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة (الإسرائيلية) بغزة

نظم مئات المغاربة، مساء الأحد، وقفات بعدة مدن للاحتجاج على استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبين بوقفها.

جاء ذلك في وقفات بعدة مدن، بينها القنيطرة والمحمدية (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، ومكناس (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين، الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى.

كما رددوا هتافات تؤيد "المقاومة الفلسطينية واللبنانية"، وأخرى تندد بالإبادة الإسرائيلية المستمرة، من قبيل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا مريكان"، و"فلسطين تقاوم".

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها: "نتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني"، و"من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق الفلسطينيين في الحياة"، و"أوقفوا حرب الإبادة الجماعية".

وتشهد العديد من المدن المغربية لا سيما العاصمة الرباط، وقفات ومسيرات متواصلة خاصة في أيام الجمعة، للتضامن مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإنهاء اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل".