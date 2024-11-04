(إسرائيل) تخطر الأمم المتحدة بإلغاء اتفاق عمل الأونروا في الضفة وغزة



أخطرت (إسرائيل) الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الخارجية (الإسرائيلية) في رسالة لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، الأحد، إن (إسرائيل) "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".

وأضافت الرسالة، التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" في حسابه على منصة "إكس"، أن القرار "سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر".

يشار إلى أن قرار حظر الأونروا قوبل بتنديد دولي واسع، لما يشكله من خطورة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع جماعي للعام الثاني على التوالي.

