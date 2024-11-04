قال رئيس جامعة "بن غوريون "في بئر السبع، إنه تم رصد أكثر من 300 حالة مقاطعة للنظام الأكاديمي الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن رئيس الجامعة، أن حالات المقاطعة قادمة من أوروبا، الولايات المتحدة، وكندا.

وأوضح أن حالات المقاطعة تنوعت ما بين رفض المشاركة في المؤتمرات، وإلغاء النشر (publications) المشترك، وصولا إلى إلغاء الجامعات والمعاهد البحثية للعلاقات الأكاديمية مع المؤسسات "الإسرائيلية".

كما شملت حالات المقاطعة وقف التبرعات والاستثمارات في الشركات التي تتعاون مع الأكاديميين أو الهيئات الإسرائيلية.