إصابة 8 جنود (إسرائيليين) بمعارك غزة ولبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 8 جنود إسرائيليين في معارك قطاع غزة، وجنوب لبنان خلال الـ24 الماضية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد صرح صباح اليوم بإصابة جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معارك شمال القطاع.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انتحار الجندي في جيش الاحتلال، سنتياغو عوڤاديا، بعد عودته من معارك قطاع غزة.

والثلاثاء الماضي، أعلن قسم إعادة التأهيل بوزارة الجيش الإسرائيلية إصابة 12 ألف جندي إسرائيلي منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023

ووفقا للمعطيات، فإن 1500 جندي أصيبوا مرتين خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بغزة، فيما أصيب 900 جندي إسرائيلي منذ بدء العملية البرية بجنوب لبنان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وخلال عام من العداون، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 890 من جنوده وضباطه وعناصر أجهزته الأمنية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان له إن عدد القتلى موزع على النحو التالي: 808 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، 75 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، و7 من أفراد جهاز الأمن العام "شاباك".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، قتل 18 جندياً إسرائيلياً خلال المعارك في قطاع غزة، بينما قتل 33 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان، وفقاً لما اعترف به جيش الاحتلال الإسرائيلي.