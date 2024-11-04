أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة قالت أنه قد يكون الأخير، نقلا عن مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل قصف و تدمير المستشفى بشكل عنيف طال كل مرافق المستشفى .

وأشارت إلى أن هناك إصابات عديدة بين الطواقم الطبية و المرضى، و الطواقم الطبية لا تستطيع التحرك بين أقسام المستشفى ولا تستطيع إنقاذ زملاءهم المصابين و يبدو أن هناك قرارا تم اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي رفضت اخلاء المستشفى .

وفي رسالة له قبل قليل قال الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى أن الاحتلال يواصل استهداف المستشفى وقد طال القصف كل مرافق المستشفى وأدى لإصابة الكوادر الطبية، مضيفا:" ما الذي يريده الاحتلال، لماذا يصر على قصف المستشفى، ما الذي يسعى لتحقيقه سوى القضاء على الطواقم الصحية؟! نحن نتعرض للقصف بشكل مقصود ومتواصل لا يتوقف منذ ثلاث ساعات ، وكلما وصلت بعض المواد الإغاثية للمستشفى استهدفتها طائرات الاحتلال" .

مع العلم أن عملية الانقاذ متوقفة مع تعطل عمل الدفاع المدني قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية لليوم الثالث عشر على التوالي .