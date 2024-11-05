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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 50 طفلاً شهيدًا ارتقوا في جباليا خلال 48 ساعة

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الحرب على غزة أطفال غزة جباليا طوفان الأقصى أطفال شهداء

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