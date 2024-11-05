قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: بعد شهر من الإبادة الجماعية.. كيف تبدو الحياة في شمال قطاع غزّة؟

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298092

كلمات مفتاحية

بيت لاهيا الحرب على غزة جباليا شمال غزة طوفان الأقصى إبادة جماعية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر