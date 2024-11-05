استشهاد هاني بني عودة بعد محاصرته في بلدة طمون جنوبي طوباس

أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد المطارد هاني بني عودة بعد محاصرته واستهداف منزله في بلدة طمون بقذائف "الأنيرجا" جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

من جهتها أفادت مصادر طبية أن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيداً من بلدة طمون، حيث استشهد بعد حصاره داخل أحد المنازل هناك. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المنزل وقصفته بقذائف "الأنيرجا"، قبل أن تنسحب من الموقع، ليتمكن الطاقم الطبي من انتشال جثمان الشهيد الذي كان أشلاءً.

ونعت حركة حماس الشهيد بني عودة، مضيفة في بيان لها صباح اليوم :" نشيد بتصدي المقاومة البطولي لتوغلات الاحتلال وعدوانه على طوباس وجنين ومحافظات الضفة الغربية، ونؤكد أن العدوان لن يمنح للاحتلال الأمن ولن يكسر صمود شعبنا ومقاومته"