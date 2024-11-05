لبنان: 3 آلاف شهيد وتدمير 44 ألف وحدة سكنية

يدخل العدوان (الاسرائيلي) على لبنان، يومه الرابع والأربعين، متسبباً بارتقاء العشرات بين شهيد وجريح، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 3002 (بحسب حصيلة يوم أمس) منذ بدء العدوان في الثامن من تشرين الأول / اكتوبر 2023.

وفي تفاصيل تطورات العدوان جنوباً، استهدفت غارة معادية ظهر اليوم الثلاثاء شقة سكنية في مبنى في بلدة الجية بالقرب من مجمع المصطفى.

هذا وأفادت مصادر محلية بفقدان المواطنة السبعينية غضية السويد من بلدة الضهيرة الفوقا، وفقدان الاتصال معها بعد دخول بعض جنود الاحتلال إلى البلدة صباح اليوم، حسبما أكد أهل المواطنة.

في قضاء صور، تسببت الغارة المعادية على أطراف بلدة البازورية، بوقوع إصابات. كم تم إعلان الدفاع المدني في جمعية “كشافة الرسالة الاسلامية، عن صاروخ في مفرق العباسية لم ينفجر.

هذا وأفادت مصادر محلية بسقوط ثلاثة جرحى جراء الغارة التي استهدفت بلدة الشبريحا في صور، عمل مسعفو كشافة الرسالة الإسلامية للاسعاف الصحي على نقلهم الى المستشفى، وتتواصل عملية البحث من قبل الدفاع المدني والكشافة. غارة عنيفة معادية استهدفت ايضاً المنطقة الواقعة بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو لجهة البازورية. وتمّ انتشال جثتي شهيدين من بلدة معروب، قضيا جراء غارة استهدفت البلدة فجر امس.

الطيران الحربي المعادي شنّ ظهر اليوم غارة استهدفت وسط منطقة كفرجوز في النبطية بصاروخي جو أرض. واستهدفت مسيّرة معادية قرابة العاشرة والربع صباحاً، بصاروخ موجّه بلدة الكفور، في قضاء النبطية.

كذلك، فقد استهدفت غارتين بلدتي كفرا والشهابية. وكان الطيران الحربي المعادي أغار على منزل في بلدة جويا، واستهدف منزلاً سوي في الأرض، حيث تعمل فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة في الإسعاف الصحي على رفع الأنقاض.

وفي سياق العدوان جنوباً، شنّ الطيران الحربي ظهراً غارة على مبنى على طريق مدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.

وفي وقت سابق، أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون أن قصفاً مدفعياً معادياً، استهدف حي المسلخ ووادي العصافير في بلدة الخيام. بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل، تعرضت ايضاً لغارة معادية صباح اليوم.

في الزهراني، أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة الخرايب.

أما بقاعاً، فقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على حورتعلا أدّت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص. وفي بلدة طليا، أدّى العدوان صباحاً إلى سقوط شهيدين وجريح، حسبما أكدت وزراة الصحة اللبنانية.

واستهدف طيران العدو مدخل بلدة مشغرة الشمالي. وكان سبق ذلك استهداف الطريق العام بين بلدتي سحمر ويحمر بغارة واحدة وغارة بين بلدتي يحمر وزلايا في البقاع الغربي، ولم يبلغ الى الآن عن اصابات .

مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك، أفاد بأن مسيّرة معادية استهدفت سيارة في بلدة طليا، ما أدى إلى سقوط شهيدين.

وبحسب “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور، فقد قام جيش الاحتلال بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها، حيث أن اكثر من شارع وحي في 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها، واكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميراً كاملاً.

يُذكر أن ذلك يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام.

المصدر: المنار + الوكالة الوطنية للإعلام