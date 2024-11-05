51 شهيدا و217 جريحا في 5024 انتهاكا إسرائيليا بالضفة والقدس خلال أكتوبر

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات، تزامنا مع استمرار معركة طوفان الأقصى، وما يرتكبه من مجازر جماعية وعمليات تطهير عرقي ضد المواطنين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 المنصرم، وبلغ عدد ما رصده قبل مركز معلومات فلسطين – معطى – من انتهاكات في الضفة والقدس (5024) انتهاكاً.

واستمرت آلة القتل الإسرائيلية باستهداف الفلسطينيين، وقتلت خلال الشهر الماضي (51) مواطناً في الضفة والقدس، كما بلغ عدد المصابين (217) مصاباً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (240) عملية.

كما نفذ الاحتلال خلال شهر أكتوبر المنصرم مجزرة -هي الأكبر منذ الانتفاضة الثانية- عبر استهداف طائرة F16 الحربية مقهى شعبيا في حارة المحيم بمخيم طولكرم، أسفرت عن ارتقاء (18) شهيدا.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (1505) اقتحاما ومداهمة لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها وقراها، حيث دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها ودمروا العديد من المحتويات ونكلوا بالسكان.

وخلال اقتحاماتها المتكررة وهجماتها البرية التي نفذته في مدن ومخيمات الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون (237) منزلا ومنشأة، بينها (33) منزلا قامت بهدمه كليا.

وشهدت المدينة المقدسة خلال أكتوبر المنصرم، استباحة كاملة للمدينة وللمسجد الأقصى المبارك، خلال ما يعرف بـ"عيد العرش" اليهودي، الذي يستمر قرابة الـ8 أيام، حيث قام (9983) مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى وباحاته، ونفذوا صلوات جماعية وعلنية وانبطاح ملحمي في ساحاته المباركة، تحت حراسة شرطة الاحتلال، ووسط إغلاقات للشوارع والطرقات، ومنع لأي شخص من المسلمين من الوصول أو الاقتراب من المنطقة.

كما بلغ عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين (87) اعتقالا، من بين (778) عملية اعتقال في الضفة الغربية،

كما واصلت سلطات الاحتلال أعمالها الاستيطانية في عدة مناطق بالضفة، حيث بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (38) نشاطاً استيطانياً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية؛ فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون (311) اعتداءً.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (40) اعتداءً، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (130) منطقة، بينما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (846) حاجزاً.