الرباط.. جمعية غير حكومية تستنكر زيارة وفد صحفي مغربي لـ(إسرائيل)

قالت جمعية مغربية غير حكومية إن وفدا صحفيا مغربيا سافر إلى "إسرائيل" الاثنين بترتيب من مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب واعتبرت ذلك تجردا من القيم الإنسانية والمبادئ الصحفية.

وأوضحت "إعلاميون مغاربة من أجل فلسطين"، في بيان يوم الثلاثاء، أن الزيارة "تستمر لعدة أيام، وقد أثارت جدلا واسعا نظرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

ولم يصدر على الفور تعليق من الصحفيين المعنيين أو السلطات المغربية أو مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، بينما أفادت تقارير إعلامية محلية بتوجه بعض الصحفيين إلى "إسرائيل"، مساء الاثنين، دون الكشف عن أسمائهم أو سبب الزيارة.

وأدانت الجمعية "زيارة هذا الكيان الذي يواصل شن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت إن " الزيارة تعبر عن تدهور القيم الإنسانية لدى هذه الفئة، وتجردهم من المبادئ النبيلة التي يجب أن تميز مهنة الصحافة".

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة محاولة بائسة لإحداث اختراق في موقف الشعب المغربي، وموقف الجسم الصحافي بصفة خاصة من القضية الفلسطينية، وهو موقف ثابت عبر عنه عبر المسيرات والوقفات التضامنية في المدن المغربية كافة".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنظم مؤسسات مدنية مغربية بمختلف مدن المملكة بوتيرة يومية تظاهرات ضد "إسرائيل" وتضامنا مع الفلسطينيين.

وتشن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.