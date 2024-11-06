تطورات اليوم الـ 397 من طوفان الأقصى

دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ397، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 43391 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 102347، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:01 صفارات الإنذار تدوي في "نتيف هعسراه" بغلاف غزة

5:51 سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بجرافة عسكرية على مدخل المخيم محققين إصابات مؤكدة

5:45 جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

5:44 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة

5:33 غارة جوية إسرائيلية تستهدف المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

5:15 سرايا القدس- كتيبة جنين: يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرونها بزخات من الرصاص

5:08 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

4:45 مصادر محلية: تفجير عبوة في قوات الاحتلال خلال اقتحامها المتواصل لجنين

4:29 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل

4:27 مصادر محلية: تجدد الاشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين

3:57 مدفعية الاحتلال تستهدف المنازل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

3:50 سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا بجرافات الاحتلال في محور المخيم الجديد (الوكالة) محققين إصابات مؤكدة

3:46 الدفاع المدني: انتشال شهيدين من شقتين لعائلتي "الجرجاوي" و"حبوش" في عمارة الريفي السكنية في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة

3:38 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة برقين غربي جنين

2:54 استهداف جرافات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام شارع الناصرة بمدينة جنين

2:49 أسماء شهداء قصف منزل عائلة أبو دقة في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة:

1. أنسام أحمد أبو دقة "أم علي"

2. علي رياض أبو دقة

2:46 غارة جوية إسرائيلية على منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

2:27 غارة جوية إسرائيلية تستهدف مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

2:25 (محدث) 6 إصابات "سيدتان و3 أطفال ورجل"؛ إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة زُهُد في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:03 قوات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي على شارع الناصرة في جنين بالتزامن مع اقتحام المدينة

2:01 المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفًا حيويًا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

1:52 مصابون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة زُهُد في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:45 غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:37 (محدّث) شهيدتان و4 مصابين ومفقودون تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

1:30 قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

1:22 المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفًا حيويًا في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

1:11 قوات الاحتلال تقتحم مخيّم قلنديا شمالي القدس المحتلة

00:59 شهيدة و4 إصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو دقة في حي الفخاري جنوب شرقي خانيونس جنوبي مدينة غزة

00:52 غارة جوية إسرائيلية على حي الفخاري جنوب شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

00:45 آليات الاحتلال تطلق النار في محيط مفترق أبو شرخ وبئر النعجة شمالي قطاع غزة

00:32 طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة

00:23 قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي قطاع غزة

00:19 قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف منازل في مناطق بشمالي قطاع غزة

00:17 قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت بالضّفة الغربية

00:16 قوات الاحتلال تقتحم حي شريم في مدينة قلقيلية شمالي الضّفة الغربية المحتلة

00:06 يديعوت: رؤساء قطاع الأعمال ومسؤولو نقابات العمال يدرسون إعلان الإضراب بسبب إقالة غالانت