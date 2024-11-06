الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو لمسيرة اليوم نصرة لغزة ووفاء لشهداء جنين

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، إلى المشاركة في مسيرة غاضبة اليوم الأربعاء، نصرة لأهالي قطاع غزة، ووفاء لشهداء جنين.

وأكدت الكتلة الإسلامية على ضرورة المشاركة الحاشدة في المسيرة الغاضبة، التي ستجوب أروقة الجامعة نصرة لأهلنا في غزة، والذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وكذلك وفاء لشهداء جنين الذين ارتقوا خلال الساعات الأخيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي، وكافة شهداء فلسطين.

وأشارت إلى المسيرة الغاضبة ستنطلق الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا، من أمام مبنى العمادة بجامعة بيرزيت، منوهة إلى أنه سيكون هناك تعليق طلابي من الساعة 12 حتى الساعة الواحدة.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد عمليات القتل في الضفة الغربية، سترتد وبالاً عليه، وستشعل غضبا سيحرق المحتل والمستوطنين.

ونعى القيادي في الحركة محمود مرداوي الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، وأشاد بمقاومتها الممتدة رغم بطش الاحتلال، مشددا على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيثأرون لدماء الشهداء الأبطال.

وذكر أن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف إلا بدحر الاحتلال عن أرض فلسطين، مشيرا إلى أن جرائم القتل وحرب الإبادة لن تثنِ شعبنا عن مواصلة هذا الطريق، ولن تدفعه إلى الاستسلام.

ولفت إلى أن شعبنا سيواجه هذه الاعتداءات الوحشية بمزيد من العمليات النوعية، التي ستربك حسابات الاحتلال وأجهزته الأمنية، مضيفا أن الضفة الغربية ستظل في قلب النضال الفلسطيني وستساهم بكل قوة في الدفاع عن الأرض والمقدسات.

وتواصلت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات، تزامنا مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 5024 انتهاكا إسرائيليا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا، إلى جانب إصابة 217 آخرين بنيران الاحتلال والمستوطنين، بينهم أطفال ونساء مسنون، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (240) عملية