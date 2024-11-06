هذا الشاب الفلسطيني ابن غزة الذي لم يكن له شبيه بين أقرانه، لم تأخذه الدنيا نحو زخرفها، وهب نفسه لله، بل وهبت أمه ما في بطنها قبل ولادته لله، فكان أحمد نصر الله، الشاب المتميز في كل شيء، المختلف حتى في تميزه.

قبل يومين ارتقى الشرطي الذي تعرفه شوارع جباليا، وحده في معركة، بعيدا عن عائلته، أشقائه وشقيقاته وأمه، وحينما قررت العائلة في بداية هذه الحرب النزوح جنوبا رفض، وطلب من أمه أن تسمح له بالبقاء ليجاهد فذلك هو السعي الذي طالما كان يركض وراءه.

باركت أمه، وقالت له اخرج، وهبتك في سبيل الله، وهناك كانت البداية، أو كانت نهاية اللقاء، ورغم أنه ارتقى بعد عام من البعد عنها، إلا أنها كانت فخورة بما أنجبت، وما أنجبته لم يكن إلا فخرا لها.

قبل عامين تخرّج أحمد نصر من كلية الشرطة في قطر، كان مبتعثا للدراسة هناك، مبعوث وحيد من غزة، عن جدارة وتفوق حصل على المنحة، وهناك حقق ما هو أكبر، تفوق على كل أقرانه، حصل على أعلى معدل في تاريخ كلية الشرطة في قطر، وكرمه الأمير تميم بنفسه، وكان بإمكانه أن يبدأ رحلة جديدة كأستاذ في الكلية هناك، ولكنه لم يقبل، فضّل العودة إلى غزة.