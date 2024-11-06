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الصحة اللبنانية: 3050 شهيدا و13658 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

صورة توضيحية
صورة توضيحية

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن عدوان الاحتلال على لبنان أسفر عن 3050 شهيد و13658 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد ارتقاء 37 مواطنا وإصابة 105 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ صوب "إسرائيل".

 

وكالة صفا 

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#غزة #إبادة #مقاومة #لبنان

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