وزارة الصحة تناشد المواطنين للتبرع بالدم والدفاع المدني لا زال معطلا

ناشدت وزارة الصحة المواطنين في غزة والشمال بضرورة التبرع بالدم لدى مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة وذلك في ظل استمرار الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال على محافظة شمال غزة، وتشديد الحصار عليها وعلى المستشفيات هناك.

وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بضرورة إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمال غزة، وعلى وجه الخصوص مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات.

هذا ولا يزال الدفاع المدني معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة منذ 23 من أكتوبر الماضي بفعل الإستهداف والعدوان (الإسرائيلي) المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية، بعد أن هاجم الاحتلال طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 9 منهم.

وقال الدفاع المدن في تقريره اليومي:" أن المواطنين في مناطق شمال قطاع غزة يتعرضون للموت والإبادة الإسرائيلية بصمت؛ في الوقت الذي عطل فيه الاحتلال عمل طواقمنا كليا هناك وصادر مركباتهم ومعداتهم وهجرهم واعتقل بعضهم ".

وذكرت مصادر إعلامية أن الإحتلال لا زال يحاصر ويقصف المناطق الشمالية وقد ارتقى 6 شهداء خلال الساعة الأخيرة في قصف منزل لعائلة العمصي في مشروع بيت لاهيا .

وحسب شهود عيان فإن المنزل استُهدف ليلا وأن عدد من أفراد الأسرة كانوا على قيد الحياة ولكن نظرا لعدم وجود إسعافات ودفاع مدني وعدم وصول أحد للمكان استشهدوا اختناقاً.

ووصلت حصيلة الشهداء في شمال قطاع غزة لأكثر من 1800 شهيد في حصار مستمر لليوم 33 على التوالي .