بالفيديو.. هجوم شعبي كبير ضد (إسرائيليين) في أمستردام

تعرض عدد من (الإسرائيليين) لحوادث ضرب ودهس في أمستردام بهولندا، ليلة الجمعة، بعدما قاموا بتمزيق العلم الفلسطيني أثناء توافدهم إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.

وتحدثت التقارير في هولندا عن قيام مشجعي "مكابي تل أبيب" بإزالة الأعلام الفلسطينية عن منازل في الشوارع الهولندية قبل أن يتعرضوا للهجوم من المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي مكابي تل أبيب وهم يتعرضون لضرب وحوادث دهس، وصفها أحد المشجعين بالقول إنها على ما يبدو "كانت منظمة مسبقا".

وحسبما ذكرت الصحيفة، فإن الهجمات التي قام بها أشخاص ملثمون طالت عددا من الفنادق التي كان "إسرائيليون" يقيمون فيها.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين "الإسرائيليين" الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وتعليقا على الحدث، قال وزير الخارجية (الإسرائيلي) جدعون ساعر في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

وأورد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بيانا جاء فيه إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد "الإسرائيليين"، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت.