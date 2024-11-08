41 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة بينها 15 عملية إطلاق نار

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ووقع 41 عملا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” 15 اشتباك مسلح وطلاق نار، إلى جانب تفجير 13 عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 11 نقطة بالضفة، وإسقاط طائرة استطلاع وإعطاب آلية عسكرية.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة عناتا ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة وفي مدينة البيرة برام الله.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال تخللها تفجير أكثر من 10 عبوات ناسفة في أماكن مختلفة من مدينة جنين والسيلة الحارثية وكفر دان ومعسكر سالم، وأدت لإصابة جندي وإعطاب آلية عسكرية وإسقاط طائرة استطلاع.

كما اندلعت مواجهات مسلحة تخللها تفجير عدد من العبوات الناسفة خلال اقتحام مدينة طولكرم وميخمي نور شمس وطولكرم.

في حين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات عوريف بنابلس والخضر وحوسان ببيت لحم، ومدينة سلفيت.

المصدر: خدمة حرية نيوز