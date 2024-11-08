مستجدات اليوم الـ399 للحرب على غزة

ما تزال آلة الحرب الصهيونية تمارس هوايتها في القتل والإجرام بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ399على التوالي، منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وتواصل القصف العنيف الذي تشنها طائرات الاحتلال ومدفعيته مستهدفا منازل المواطنين ومراكز الإيواء، وحصدت شهيدة و10 مصابين في غارة على شارع المنشية ببيت لاهيا شمال غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني فجر الجمعة 9 شهداء بينهم أطفال ونساء من منزل لعائلة "حمادة" بعد أن قصفه الإحتلال الإسرائيلي في منطقة الدرج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 43.469 شهيدا والمصابين إلى 102.561 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال (الإسرائيلي).

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ48 الماضية 78 شهيدا نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102561 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.