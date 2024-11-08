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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: الآلاف من أطفال شمال القطاع حرموا من التطعيم ضد فايروس شلل الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي

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الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي التطعيم طوفان الأقصى شلل الأطفال أطفال شمال قطاع غزة

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