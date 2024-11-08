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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الآلاف من أطفال شمال القطاع حرموا من التطعيم ضد فايروس شلل الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي
08 نوفمبر 2024 . الساعة: 06:59 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298180
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
العدوان الإسرائيلي
التطعيم
طوفان الأقصى
شلل الأطفال
أطفال شمال قطاع غزة
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