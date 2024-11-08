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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
14 ألف مريض بغزة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي
08 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:01 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298181
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
مرضى بغزة
الإغاثة الطبية
مستشفيات القطاع
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