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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
94 أسيرة في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة ويحظر عليهن ارتداء الحجاب
08 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:03 ص
الرسالة نت
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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298182
كلمات مفتاحية
سجون الاحتلال
الحرب على غزة
سجن الدامون
أسيرات
طوفان الأقصى
تعذيب جسدي
حجاب
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