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انفوجرافيك: 94 أسيرة في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة ويحظر عليهن ارتداء الحجاب

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سجون الاحتلال الحرب على غزة سجن الدامون أسيرات طوفان الأقصى تعذيب جسدي حجاب

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