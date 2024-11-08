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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
85 ألف طن القنابل التي أسقطها الاحتلال على قطاع غزة منذ اكتوبر 2023
08 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:05 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298183
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قطاع غزة
جيش الاحتلال
متفجرات
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
الحرب بغزة
قنابل الاحتلال
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