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انفوجرافيك: 85 ألف طن القنابل التي أسقطها الاحتلال على قطاع غزة منذ اكتوبر 2023

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قطاع غزة جيش الاحتلال متفجرات طوفان الأقصى 7 أكتوبر الحرب بغزة قنابل الاحتلال

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