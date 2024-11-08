حصاد المقاومة بلبنان ضد مواقع الاحتلال شمال وعمق فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 07-11-2024، 21 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 13:50 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 13:50 استهداف منطقة “الكريوت” شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 14:05 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 14:05 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 15:00 استهداف مستوطنة يفتاح بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 15:15 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 15:20 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة “إلياكيم” (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعية.

12- الساعة 16:25 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 16:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 16:30 استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 18:20 استهداف موقع البغدادي بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 18:20 استهداف ثكنة يفتاح بصليةٍ صاروخية.

18- بعد رصد لتحركات جنود جيش العدو الإسرائيلي، كَمَنَ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 07-11-2024 لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه بلدة يارون، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

19- الساعة 19:45 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 22:45 استهداف موقع العباد بصليةٍ صاروخية.

21- الساعة 23:55 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي