منتدى الإعلاميين الفلسطينييين ينعى الصحافي الرياضي خالد أبو زر

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينين الصحافي الرياضي خالد أبو زر، الذي ارتقى مساء اليوم في قصف طائرات الاحتلال على شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 184 صحفيا

وقال المنتدى في بيان له اليوم :" على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع، قضى الصحفي الرياضي في إذاعة صوت الشباب خالد أبو زر جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف البيان:" إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم.

وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.