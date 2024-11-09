10 شهداء في غارات للاحتلال جنوب وشمال القطاع فجر السبت

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فجر السبت، استشهاد 10 مواطنين، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني، أن شهيدين ارتقيا في قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة التحلية شرق خانيونس، فيما استشهد 3 نازحين وإصابة 7 آخرون بعد قصف قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل محطة "زنون الشاعر" في منطقة مواصي.

كما أعلن استشهاد 5 نازحين في قصف الاحتلال في قصف استهدف مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ400 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين ومراكز الإيواء وخيام النازحين.