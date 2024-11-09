غزة عنوان الصمود .. مئات الموريتانيين يتضامنون مع فلسطين ولبنان

شارك مئات الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة ولبنان، تطالب بوقف حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" عليهما.

وانطلقت المسيرة، الجمعة، من الجامع الكبير بنواكشوط، وجابت شوارع رئيسية قبل أن تختتم أمام ممثلية الأمم المتحدة بالعاصمة الموريتانية، وفق الأناضول.

وشارك في المسيرة التي دعا إليها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، وهو منظمة غير حكومية معنية بتنظيم فعاليات داعمة لفلسطين، قادة أحزاب ونواب في البرلمان الموريتاني ونقابيون وإعلاميون.

ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية واللبنانية والموريتانية، ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية في غزة وحزب الله في لبنان.

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "غزة عنوان الصمود"، و"مستمرون في دعم المقاومة"، و"المقاومة منا ونحن منها".

ودعا المتحدثون خلال المسيرة إلى الاستمرار في حشد التأييد الشعبي في أنحاء العالم لصالح المقاومة.

واتهم المشاركون في المسيرة الولايات المتحدة بالضلوع في العدوان المستمر على غزة ولبنان، عبر دعم "إسرائيل" بالمال والسلاح.

وشدد المتظاهرون على ضرورة تنظيم العديد من الفعاليات، واستمرار حملات التبرع لدعم صمود قطاع غزة.