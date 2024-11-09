إصابات في استهداف طيران الاحتلال لمواقع في ريفي حلب وإدلب بسوريا

جدد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مواقع في سوريا، مستهدفا عدداً من المواقع العسكرية في ريفي حلب وإدلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، إنه سمع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب، مشيرة إلى أنه أدى لوقع إصابات.

وأشارت إلى إنه في "حوالي الساعة 00:45، بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد مصدر عسكري سوري أنّ العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة عدد من العسكريين، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت دولة الاحتلال مئات الضربات الجوّية على سوريا، بزعم أنها تستهدف مستودعات أسلحة وذخائر، تتبع لـ"حزب الله" اللبناني، وإيران.