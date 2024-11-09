شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس وجباليا.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، عصر يوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 4 مواطنين وأصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأفاد مراسل وكالة "صفا"، بأسماء الشهداء في قصف خيمة تؤوي نازحين لعائلة " أبو حية" في منطقة واد صابر بعبسان الكبيرة وهم: علي أبو حية، جهاد علي أبو حية، شعبان علي أبو حية، نافذ طلب أبو حماد.

كما واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، عصر يوم السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن 5 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يعود لعائلة "أبو عمر" في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، لليوم الـ 400 تواليا، مخلفة دمارا شاملا في كافة النواحي، وعشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، عدا عن تهجير غالبية سكان القطاع من منازلهم قسرا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43,552 شهيدا و 102,765 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، وفقا لمعطيات وزارة الصحة، اليوم السبت.

وكالة صفا