حزب الله يقصف قاعدة عين خوزلوت العسكرية لأول مرة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، قصف قاعدة عين خوزلوت (قاعدة اتصالات عسكرية) جنوب بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة، لأول مرة.

وأوضح الحزب، في بيان، "الساعة 19:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عين خوزلوت (قاعدة اتصالات عسكرية)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، جنوبي بحيرة طبريّا، وأصابت أهدافها بدقّة".

كما أعلن الحزب تنفيذ 27 عملية تصدي لمحاولات تقدّم الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، يوم السبت.