ضمن معركة "أولي البأس"، ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تنفيذها سلسلة من العمليات، من الحدود وصولاً إلى جنوبي "تل أبيب"، وذلك ضمن 27 بياناً.

استهداف قواعد عسكرية:

وللمرّة الأولى، استهدفت المقاومة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت، قاعدة "عين خوزلوت" وهي قاعدة اتصالات عسكرية وتبعد عن الحدود 55 كلم، وتقع جنوبي بحيرة طبريا بهجوم جوي باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

وأيضاً أعلنت المقاومة الإسلامية السبت، استهدافها للمرّة الأولى مصنع "ملام" العسكري المختصّ بصناعات ترتبط بمنظومات الدفاع الجوّي والصاروخي، ويبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 132 كلم، جنوبي مدينة "تل أبيب"، بصلية من الصواريخ النوعيّة وذلك بعد ظهر يوم أمس الجمعة.

وعند الساعة 06:00 من مساء اليوم السبت استهدف حزب الله مربض مدفعية "البغدادي" جنوب غرب كريات شمونة بصلية صاروخية.

وقصفت المقاومة الإسلامية مرابض المدفعية وهي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في "هغوشريم" في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة عند الساعة 05:45 مساءً.

وكان حزب الله قد استهدف عند الساعة 03:05 بعد الظهر قاعدة "ميرون" لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية، وهي قاعدة مهمة لإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية.

وعند الساعة 11:00 ظهراً، استهدفت المقاومة قاعدة حيفا التقنية التي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو بصلية من الصواريخ النوعية بعدما أعلنت اليوم عن استهدافها ظهر يوم أمس الجمعة أيضاً.

وقام مجاهدو المقاومة باستهداف قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية شمال حيفا بصلية صاروخية عند الساعة 09:00 صباحاً، وهي قاعدة متخصصة بالصناعات العسكرية وتطوير المعدات.

وفي عملية نوعية، قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية بإسقاط طائرة "هرمز 450" في جنوب لبنان بصاروخ أرض – جو عند الساعة 08:00 صباحاً.

قناة الميادين