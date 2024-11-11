الاحتلال يدعي اعتراض طائرات وصواريخ أطلقت من العراق واليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية جنوب غرب القدس المحتلة.

وزعم أن الصاروخ لم يعبر إلى فلسطين المحتلة، إلا أن حطامه تسبب في اندلاع حريق في الغابات بالقرب من مستوطنة "بيت شيمش" غربي القدس المحتلة.

كما زعم جيش الاحتلال، أنه أسقط خلال الليل أربع طائرات بدون طيار أطلقت من "الشرق"، وهو اللفظ الذي يستخدم عادة للإشارة إلى العراق.

وقال الجيش إن طائرتين بدون طيار تم اعتراضهما قبل دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق (فصيل مقاوم) مسؤولية إطلاق الطائرات المسيرة.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفا، وإصابة أكثر من 102 ألف، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.