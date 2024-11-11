نتنياهو يطلب تأجيل شهادته بملفات الفساد حتى فبراير المقبل

قدّم فريق الدفاع عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادته في ملفات قضايا الفساد، لمدة شهرين ونصف (حتى فبراير/ شباط المقبل).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طلب التأجيل جاء بسبب "أعباء الحرب"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته في يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، أمام محكمة في القدس.

وادّعى "نتنياهو" في طلبه، أنه بسبب الحرب على غزة ولبنان، فـ"هو مشغول للغاية وبالتالي لم يتمكن من تخصيص الوقت للقاء محامي دفاعه والاستعداد للإدلاء بشهادته كما هو مطلوب".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يميل مكتب المدعي العام الإسرائيلي الآن إلى معارضة الطلب، رغم أنه لم يتم إجراء مناقشة حاسمة حول هذا الأمر بعد، وسيتم تقديم موقفه في أقرب وقت ممكن في الأيام المقبلة".

وفي الأسبوعين الأخيرين، تم بحث إمكانية نقل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث توجد قاعة مؤمنة تستخدم كقاعة للمحكمة.

ويواجه "نتنياهو" تهمًا جنائية منها اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

كما يواجه تهمًا بقبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء، إضافة لاتهامه بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان الملايين من الضرائب.