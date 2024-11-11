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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 70% من شهداء قطاع غزة نساء وأطفال

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إسرائيل شهداء شهداء غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر الحرب في غزة

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