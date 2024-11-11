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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
70% من شهداء قطاع غزة نساء وأطفال
11 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:19 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298300
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إسرائيل
شهداء
شهداء غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
الحرب في غزة
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