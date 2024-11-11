شهداء وجرحى في اعتداءات اسرائيلية على لبنان وحصيلة العدوان تخطت الـ (3243)

استشهد (7) مواطنين لبنانيين وأصيب (7) آخرين اثر غارة اسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية – قضاء صيدا.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن غارة اسرائيلية على منزل في بلدة عين يعقوب في عكار، أدت إلى وقوع (28) شخصاً بين شهيد وجريح من السوريين والمواطنين النازحين وأهالي البلدة.

وتعرضت مدينة النبطية لعدوان جوي حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة مستهدفة مسجد حي البياض الاثري في مدينة النبطية ودمرته. كما دمرت غارة مبنى على طريق النبطية – نادي الشقيف، وتعرضت بلدة كفررمان لغارة جوية دمرت مبنى ايضا.

وفي منطقة النبطية أيضاً، شن الطيران الاسرائيلي غارة وعلى دفعتين مستهدفا وسط بلدة انصار، وبلدة زوطر الغربية. وألقت قوات الاحتلال قنابل عنقودية عند أطراف بلدة فرون قرب مدينة النبطية.

ونفذ الطيران الحربي المعادي مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي شقرا وبرج قلاويه في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى ارتقاء 3 شهداء في بلدة برج قلاويه. كما استهدفت بلدة ياطر بغارة جوية ادت الى ارتقاء شهيدين.

وبالتزامن استهدف العدو الاسرائيلي وادي الحجير بين بلدتي القنطرة والقصير بقصف مدفعي بالقذائف العنقودية. كما تعرضت بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي معاد.

وفي منطقة صور شن الطيران المعادي غارة على بلدة برج قلاويه، وعلى أطراف بلدة قانا منطقة رأس الصليب وصديقين وجبال البطم، وبين الرمادية وصديقين، بالإضافة إلى بلدة يحمر الشقيف واطرافها، كما طاول القصف بلدة ارنون المجاورة. كما شن العدو الاسرائيلي غارة استهدفت اطراف مخيم الرشيدية جنوبي صور.

وارتقى (3) مواطنين شهداء اثر غارة اسرائيلية على صريفا – حي قفيفات. في حين شن الاحتلال غارات استهدفت سهل باتوليه في قضاء صور، وبلدة المنصوري باكثر من غارة، وبلدة صديقين ومحيط بلدة عيتيت، بالإضافة إلى بلددة حداثا.

وقصفت مدفعية العدو محيط معتقل الخيام، وبلدة دبين في قضاء مرجعيون.

وفي البقاع، شن الطيران الاسرائيلي غارة على بلدة شمسطار. وغارات على بلدتي حوش السيد علي- قضاء الهرمل، وبلدة في البقاع الشمالي.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم الاحد، اسفرت عن (54) شهيداً و(56) جريحاً.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الأحد (3243) شهيداً و(14134) جريحاً.