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انفوجرافيك: بعد 400 يوم من الحرب.. الجنرال "الإسرائيلي" المُتقاعد إسحاق بريك

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جنرال إسرائيلي طوفان الأقصى 7 أكتوبر إسحاق بريك الحرب بغزة 400 يوم من الحرب

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