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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
بعد 400 يوم من الحرب.. الجنرال "الإسرائيلي" المُتقاعد إسحاق بريك
12 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:15 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298309
كلمات مفتاحية
جنرال إسرائيلي
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
إسحاق بريك
الحرب بغزة
400 يوم من الحرب
متعلقات
الضابط الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك
مكتوب:
استبدال قائد فرقة غزة الجنرال "يهودا فوكس بالقائد الجديد الجنرال "تولينداو"
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