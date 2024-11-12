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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
المقاومة بغزَّة قادرةٌ على إفشال مخططات "نتنياهو"
12 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:17 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298310
كلمات مفتاحية
نتنياهو
الاحتلال الإسرائيلي
فصائل المقاومة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
المقاومة بغزة
الحرب غزة
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