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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: المقاومة بغزَّة قادرةٌ على إفشال مخططات "نتنياهو"

الرسالة نت

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نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي فصائل المقاومة طوفان الأقصى 7 أكتوبر المقاومة بغزة الحرب غزة

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