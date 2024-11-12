جيش الاحتلال: مقتل 24 ضابطًا وجنديًا في جباليا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 24 ضابطًا وجنديًا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية الحالية في الخامس من أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من "لواء كفير" في المعارك بشمال القطاع.

بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الجنود الأربعة قُتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومساء الاثنين، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 4 جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك شمالي القطاع.

وأشارت مصادر عبرية إلى مقتل الرائد إيتمار فريدمان مسؤول فريق بوحدة "مكافحة الإرهاب" في إيلات بصاروخ مضاد للدروع شمالي القطاع.

ومنذ 40 يومًا، تواصل قوات الاحتلال عدوانها وحرب الإبادة والحصار الخانق على شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي وجوي عنيف لا يتوقف.

ويعاني المواطنون المحاصرون شمالي القطاع أوضاعًا إنسانية مأساوية، في ظل منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية والدواء والمياه لهم، منذ بدء العملية العسكرية على مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وكالة صفا