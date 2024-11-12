"مجلس الأمن" يناقش الحصار وتجويع أكثر من 75 ألف فلسطيني شمالي قطاع غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة المجاعة في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي مطبق للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هذه الجلسة تأتي بناءً على طلب كل من: الجزائر، وغيانا، وسلوفينيا، وسويسرا، وعقب تقرير لجنة مراجعة المجاعة الدولية التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي حذر من مجاعة وشيكة شمالي قطاع غزة.

وأصدرت لجنة مراجعة المجاعة الدولية يوم الجمعة الماضي، إنذارا أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة بقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع.

يأتي ذلك، فيما قالت منظمات إنسانية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 75 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، ويواجهون نقصًا حادا في الإمدادات الأساسية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.