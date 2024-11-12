حزب الله يقصف 8 أهداف عسكرية (إسرائيلية)

نفذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في لبنان، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، 8 عمليات استهداف وقصف لمستوطنات وقواعد عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع التصدي لقوات الاحتلال وطائراتها.

وقال حزب الله، في عدة بلاغات عسكرية تابعتها "الرسالة نت" اليوم، إن عملياته جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني وإسناده لمقاومته في قطاع غزة ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستهدفت المقاومة الإسلامية مربض مدفعية قوات الاحتلال في "نافيه زيف"، تجمّعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة "زرعيت" وآخر في مستوطنة "شوميرا"، ومستوطنات: "ديشون"، "كفر يوفال" و"كفر بلوم"، بصليات صاروخية.

وتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي، صباح وظهر اليوم الثلاثاء، لطائرتين مسيّرتين تتبعان قوات الاحتلال، من نوع "هرمز 450"، في أجواء القطاع الغربي وفي أجواؤ النبطية، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري والقصف الجوي والمدفعي، تزامنًا مع التوغل البري، على لبنان لليوم الـ 51 تواليًا.