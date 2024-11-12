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الصحة: 62 شهيدًا و147 إصابة بـ5 مجازر في القطاع خلال 48 ساعة

الرسالة نت - غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و147 إصابة خلال الـ(48 ساعة الماضية).

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 43,665 شهيدًا و103,076 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298327

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الصحة شهداء حرب غزة

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