27 عملية دهس في الضفة والقدس والداخل المحتل خلال معركة طوفان الأقصى

امتدت عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت في السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى قلب الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 27 عملية دهس بطولية وقعت في الضفة والقدس والداخل المحتل، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن ثمانية قتلى و86 جريحا في صفوف الاحتلال، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 12 نوفمبر 2024.

وتتواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية بشكل شبه يومي، ويتصدى المقاومون لجرائم المستوطنين ومداهمات الاحتلال المتكررة في مناطق الضفة.

وتتنوع عمليات المقاومة ما بين طعن ودهس وإطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، إلى جانب المواجهات الشعبية والمظاهرات المنددة بجرائم الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين.