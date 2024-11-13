أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الأربعاء، مهاجمة هدفين حيويين وسط وشمال فلسطين المحتلة، بطائرات مسيَّرة.

وفي بيان، قالت المقاومة العراقية إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر .. هاجم مجاهدونا هدفاً وسط الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وفي بيان آخر أعلنت مهاجمة هدف آخر في شمال الأراضي المحتلة بالطيران المسيَّر.

وأكدت المقاومة في العراق استمرار "عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وخلال الأيام الماضية، أعلنت المقاومة العراقية استهداف عدة "أهداف حيوية" في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

و"المقاومة الإسلامية" في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ونفذت المقاومة العراقية عددًا من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، التي استهدفت بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وتواصل شن هجمات على أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة.